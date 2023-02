Obi Mikel: “Ricordo quella volta in cui Mourinho fece piangere Salah. Nello spogliatoio…”

José Mourinho ha scritto la storia dell'Inter e del calcio internazionale. Lo Special One, però, è stato uno degli allenatori più divisivi, tanto che non sono mancate e non mancano tutt'ora le critiche per alcuni insuccessi o per non aver sfruttato al massimo alcuni giocatori poi esplosi altrove. E' questo il caso di Kevin De Bruyne e Salah, meteore al Chelsea prima di diventare dei campionissimi al City e al Liverpool. Joel Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, ha parlato a DubaiEye proprio di Salah, raccontando un aneddoto particolare: