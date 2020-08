CdS – Inter, obiettivo secondo posto ma non solo: Conte mette nel mirino Mourinho

Ultima giornata di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che affronta l’Atalanta in un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Come ricorda il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro può raggiungere un altro traguardo: “Assalto al secondo posto, con Mourinho nel mirino. Visto che in corsa c’è anche la Lazio, infatti, solo battendo l’Atalanta, l’Inter sarebbe sicura di conquistare la piazza d’onore alle spalle della Juventus. Con altri 3 punti, però, la banda di Conte raggiungerebbe quota 82, ovvero la stessa con cui i nerazzurri del Triplete vinsero lo scudetto“.

“L’ulteriore curiosità è che si troveranno di fronte, da una parte, il miglior attacco del torneo, quello bergamasco, arrivato a soli 2 gol dalla tripla cifra, e, dall’altra, la difesa più ermetica, quella interista, con una svolta registrata soprattutto nelle ultime 5 uscite, chiuse con 4 clean-sheet, gli ultimi 3 dei quali consecutivi“.