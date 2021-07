Inter, occhi di Inzaghi su un giocatore preciso: “Vuole capire se sarà risorsa”

Stasera contro il Lugano, il tecnico nerazzurro guarderà con attenzione un giocatore in particolare

Primo test vero e proprio per l'Inter di Simone Inzaghi, che stasera affronterà il Lugano nella solita e consueta amichevole estiva. E il tecnico potrà già verificare i progressi di qualche giocatore, come scrive Tuttosport nella sua edizione odierna: "Di sicuro stasera chi giocherà a sinistra sarà uno degli osservati speciali di Inzaghi, della dirigenza e dei tifosi, ovvero Federico Dimarco. Il giocatore - che il tecnico potrebbe utilizzare anche da terzo in difesa - è ritornato a Milano dopo l'ottima stagione a Verona e proverà a salire le gerarchie proprio sulla corsia mancina. Di lui Inzaghi ha già parlato bene la settimana scorsa durante la sua presentazione («è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile Inter e ha dimostrato di far bene in A; lo valuterò, ma è un giocatore su cui puntiamo») e queste prime gare serviranno a capire se Dimarco potrà davvero essere finalmente una risorsa in campo per l'Inter".