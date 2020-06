Inter, Repubblica su Conte: “I suoi occhi vuoti dopo la partita non trasmettono rabbia ma…”

C’è tanta delusione e un pizzico di incredulità per il pareggio dell’Inter contro il Sassuolo. Un 3-3 che, nel computo dei 90′, ha reso evidenti i limiti della rosa nerazzurra, con Conte che non può dirsi per nulla soddisfatto dalle prestazioni delle cosiddette seconde linee. L’edizione odierna di Repubblica analizza così il post-gara, concentrandosi anche su Conte:

“Negli occhi vuoti di Conte dopo la partita, che trasmettono shock più che rabbia, il pensiero va al troppo che si è sbagliato, non al poco che ha funzionato. Il possibile 3-1 sprecato a porta vuota da Gagliardini con una botta sulla traversa. Il 4-2 mai segnato, rimasto impigliato in un tiro goffo di Candreva. Così l’ex ct, che da diffidato si è fatto ammonire e Parma- Inter la vedrà dalla tribuna, a fine partita si è lasciato andare”.