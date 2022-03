Occhipinti: “Inter un po’ cotta, contro la Fiorentina sarà difficile. Brozovic…”

Intervistato da TMW, Leonardo Occhipinti, doppio ex di Inter-Fiorentina, ha parlato così del match di domani pomeriggio a San Siro

"Sarà una partita complicata per i nerazzurri perché dopo la delusione del pari con il Torino è fisicamente un po' cotta. La Fiorentina è allenata bene, ha entusiasmo e non ha nulla da perdere. Sarà una partita molto equilibrata".

"E' un'assenza pesante per questa Inter sempre più Brozovic dipendente. Non è mai stato provato un diverso sistema di gioco e non c'è nessuno che giochi con i suoi tempi e la sua sicurezza, questa è la sua forza".