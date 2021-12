Oddo: “Inter e Milan squadre diverse tra loro. Oggi vedo i nerazzurri…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo parla della lotta scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo parla della lotta scudetto. Quattro squadre racchiuse in 4 punti per quello che si preannuncia un campionato equilibrato e spettacolare: "Mi aspettavo un Milan ai vertici ma proprio al primo posto magari non l’avrei detto...Dall’anno scorso dimostrano di essere sulla strada giusta, di poter competere con chiunque. Oggi hanno la spinta di chi sa che vincere aiuta a vincere e sono stati bravissimi a non farsi schiacciare dalle difficoltà e dai tanti infortuni, non si sono creati alibi. Quando sembravano di poter cadere, hanno superato l’ennesimo ostacolo: grazie a Pioli che ha dato un’impronta di gioco più forte di tutto".