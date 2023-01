Oddo: “Supercoppa? Ho visto un’Inter più convinta e con più voglia di vincere”

Le parole dell'ex calciatore: "A Riad ho visto un’Inter più convinta in campo, un’Inter più squadra del Milan, con più voglia di vincere"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Massimo Oddo, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Supercoppa: «Ho visto un’Inter più convinta in campo, un’Inter più squadra del Milan, con più voglia di vincere».

Una prima crisi che sta facendo molto rumore… — «Io non drammatizzerei così tutto quanto. È normale che ci sia un momento di flessione. C’è stato un Mondiale dove Theo e Giroud sono arrivati in fondo. Questo momento non esaltante coincide con due-tre risultati negativi, con un trofeo che il Milan non è riuscito ad alzare e tutto è un po’ più amplificato. Io credo che il Milan abbia le possibilità di proseguire il suo cammino che è stato straordinario, oltre le più rosee aspettative».

Processo esagerato? — «Facile puntare il dito oggi. Il Milan ha sposato un progetto giovani. Quando vinci lo scudetto si alza l’asticella e ci si aspetta sempre qualcosa di più. Ma mettere in discussione il progetto Milan, i suoi dirigenti, l’allenatore e i giocatori è un errore grande, da non commettere. Non è facile aumentare il livello del Milan, rafforzare la squadra anche nel contesto che vive il calcio italiano».