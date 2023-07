Odennino: “Lukaku vuole la Juve e la Juve vuole lui: per me si troverà la quadra”

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Gianluca Odennino, giornalista, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku : “Non credo che Lukaku possa andare in un’altra squadra, ma se non si sblocca questa situazione la pista saudita si può riaprire. Lui vuole la Juventus e la Juventus lo vuole , alla fine secondo me si troverà la quadra.

Lukaku secondo me andrà in porto, in caso contrario si potrebbe restare così. Lukaku ha un accordo con la Juventus, ma il Chelsea chiede 40 milioni. La Juventus, non avendo le risorse derivanti dalla cessione di Vlahovic, sta cercando di introdurre un prestito con obbligo di riscatto legato allo Scudetto o alla conquista della Champions League. C’è tempo fino al 4 agosto per trovare la quadra”.