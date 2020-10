Jens Odgaard ex giocatore delle giovanili dell’Inter (che non ha utilizzato l’opzione di recompra inserita nel suo contratto quando era stato), che nel 2018 è passato al Sassuolo a titolo definitivo, sta per tornare a giocare all’estero. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito all’Heerenveen. E ora l’attaccante danese, classe 1999, giocherà in prestito secco in Svizzera, al Lugano.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)