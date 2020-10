Real Madrid, altra tegola dopo Carvajal: si ferma Odriozola. “I tempi di recupero…”

Lesione muscolare al gemello della gamba sinistra: questo l’esito degli esami strumentali ai quali e’ stato sottoposto Alvaro Odriozola. Per il difensore del Real Madrid sono da valutare i tempi di recupero. Il Real, atteso dal Clasico con il Barcellona il prossimo 25 ottobre e ancor prima dall’esordio in Champions League (il 3 novembre e’ invece in programma la sfida di andata con l’Inter), dovrà rinunciare per circa due mesi anche a Dani Carvajal, vittima di un altro infortunio muscolare.