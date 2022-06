TS – Inter, non si esclude che possa arrivare un’offerta da una big per Lautaro

Le necessità economiche dei nerazzurri e il possibile valzer degli attaccanti delle big europee potrebbe cambiare le carte in tavola

"Se arrivasse l'offerta giusta per Lautaro, anche il Toro potrebbe essere sacrificato sull'altare dei conti nonostante i suoi desideri di stabilità. L'Inter intanto manovra con olimpica calma e lucidità, come da diktat dell'ad Marotta. Intanto i movimenti in attacco delle squadre top europee stanno per decollare: Bayern, Barcellona, Chelsea, ma anche un Real sedotto e abbandonato da Mbappé sono tutti club in cerca di profili davanti. Lautaro è un pezzo pregiato e non si può escludere che prima o poi, una buona offerta per l'argentino possa anche arrivare".