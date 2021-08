Marchetti (Sky): “Lautaro? Offerte all’Inter arriveranno ancora. Ma resta”

Il giornalista ha parlato dell'attaccante argentino e dell'addio di Lukaku in una situazione difficile per i nerazzurri economicamente parlando

Romelu Lukaku e il mercato dell'Inter. Ne ha parlato a Tmw Radio, Luca Marchetti. Il noto giornalista, esperto di mercato di Skysport, ha sottolineato: «La difficile situazione economica era nota, anche se l'Inter pensava di riuscire a resistere alle offerte, che tutti sapevano sarebbero arrivate. Non è bastato l'addio di Hakimi. Se adesso arriva una proposta all'Inter, la deve per forza guardare: il problema è che la guarda anche il giocatore in questione. Lautaro? Le offerte continueranno ad arrivare, ma secondo me rimarrà».