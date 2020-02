GdS – Inter, esami per Handanovic: si attende il sì per la Juve. Filtra ottimismo

Samir Handanovic è pronto a riprendersi i pali nerazzurri nella gara-scudetto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi il portiere sloveno dovrebbe ricevere il via libera per tornare ad allenarsi con la palla a partire da venerdì in vista della sfida dell’Inter sul campo della Juventus.

Dunque si concluderà domani nella gara di ritorno contro il Ludogorets la parentesi Padelli, a ventisette giorni di distanza dall’infortunio al mignolo della mano sinistra di Handanovic. Un recupero importante per Conte, che avrà a disposizione nuovamente il capitano e leader della sua squadra, che ora “deve restituire certezze a un reparto che nelle sfide importanti senza di lui ha mostrato di averne molte meno”

Lo sloveno, che nelle ultime settimane si è allenato senza toccare il pallone con le mani, sosterrà con il dottor Volpi gli esami tra oggi e domani mattina. Ad Appiano Gentile filtra ottimismo sull’esito: bisognerà capire se arriverà il sì definitivo con Handanovic che si allenerà con la squadra venerdì e sabato e scenderà in campo a Torino domenica sera.