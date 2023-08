Okafor: “Milan squadra forte, spero di vincere subito lo scudetto. Serve energia positiva”

Con il contratto col Salisburgo in scadenza nel 2024, si sono interessate molte squadre in tutta Europa. Il Milan lo ha fatto con la vecchia dirigenza – Maldini e Massara – e con la nuova di Furlani e Moncada. Perché questa scelta?

«Perché mi ha voluto molto. In autunno ho giocato contro il Milan in Champions e da allora siamo rimasti in contatto. E’ chiaro che avevo altre offerte ma per me è stato sempre tutto chiaro. I tifosi, lo stadio di San Siro, tutto: è un nuovo passo per la mia crescita».x