Okan Buruk: “Io in finale metterei Dzeko, mi è piaciuto col Milan”

Le parole del tecnico del Galatasaray ed ex nerazzurro sulla vittoria del campionato turco e sulla finale di Istanbul

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ed ex Inter, ospite di Skysport, ha parlato della vittoria del campionato turco e anche dell'Inter e della decisione che Inzaghi dovrà prendere su chi giocherà in attacco con Lautaro Martinez nella finale contro il Manchester City. «Io farei giocare Dzeko, mi è piaciuto come ha giocato contro il Milan quando ho visto la partita a San Siro», ha detto sul dubbio che attanaglia da giorni chi si diverte a prevedere le mosse del tecnico interista.