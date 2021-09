Qual. Qatar 2022 – L’Olanda ne fa 6 alla Turchia di Calhanoglu, la Croazia vola. Dzeko…

I risultati della serata di qualificazioni ai Mondiali di Qatar in programma nel 2022 con i calciatori dell'Inter impegnati

Si è da poco concluso il programma della prima giornata del sesto turno delle qualificazioni Uefa ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022. Sono sette i calciatori dell'Inter scesi in campo questa sera con le rispettive nazionali.