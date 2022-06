Nations League – Pari Olanda, gol di Dumfries. Calhanoglu segna su rigore, 79′ per Dzeko

Due pareggi e una vittoria per i tre giocatori dell'Inter impegnati questa sera con le Nazionali in Nations League. Denzel Dumfries e la sua Olanda hanno pareggiato 2-2 in rimonta contro la Polonia e l'esterno nerazzurro è stato decisivo con il gol del 2-2 al 54' su assist di Depay. 90' per Dumfries, in campo per tutta la partita mentre Dzeko - 1-1 con il Montenegro - è stato sostituito al 79'. 68', invece, per Calhanoglu che ha sbloccato il punteggio su rigore contro il Lussemburgo, match finito poi 2-0.