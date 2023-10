Olanda-Francia, le formazioni ufficiali: Dumfries dal 1′, tre nerazzurri in panchina

Le scelte dei due commissari tecnici per la gara tra le due nazionali in programma questa sera

C'è anche Olanda-Francia tra le gare di qualificazione ai prossimi europei in programma questa sera. I padroni di casa provano ad accorciare verso i transalpini, primi nel girone e distanti al momento sei punti. In campo dal primo minuto c'è Denzel Dumfries, unico tra i quattro interisti presenti nelle due formazioni. In panchina De Vrij, oltre ai due francesi Pavard e Thuram.