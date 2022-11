Social / Olanda agli ottavi di finale, Dumfries: “Il nostro Mondiale continua!”

Prosegue l'avventura in Qatar dell'esterno destro dell'Inter, che con la sua Nazionale ha superato la fase a gironi

Missione compiuta per l'Olanda, che batte il Qatar e chiude al primo posto il girone A, garantendosi il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale. Denzel Dumfries, con un post su Instagram, ha festeggiato così questo traguardo: "Il nostro viaggio in questo Mondiale continua! Grazie per il supporto".