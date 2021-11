Oldani: “Derby? Non so come finirà, ma l’Inter ha carattere. Spero in Barella capitano”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo chef Davide Oldani, grande tifoso dell'Inter, ha parlato del derby di domenica contro il Milan

"Devo dire che i cugini, semmai avessi dei parenti perché 'io non ho cugini', stanno dimostrando sul campo che il gioco ce l’hanno: la squadra gira in maniera regolare. Noi altrettanto perché è vero che sono partiti in due più il mister ma nove undicesimi sono rimasti, per cui la mia testa è sui nove rimasti e non sui due che sono andati via, come qualcuno ha voluto far credere. L’Inter è una società che c’è da 113 anni, io tifo Inter e vedere questi giocatori che lottano, che fanno squadra per quelle che sono le capacità loro e del mister nuovo, che a me piace, mi motiva. Non so cosa succederà al derby, ma il carattere hanno fatto vedere di averlo. Dzeko si sta dimostrando un serio professionista, perché prendere il posto di Lukaku e fare più gol non era semplice. E vedere giovani che si appassionano alla maglia dell’Inter, come Lautaro e Barella, mi fa un immenso piacere. Sarei felice se si aggiungesse Bastoni, significherebbe molto".