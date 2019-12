Oldani: “Continuare a giocare con il cuore. Contento per Esposito: va assolutamente…”

Davide Oldani, chef di fede nerazzurra, ha parlato a Inter TV prima della sfida contro il Genoa: “Tornare a vincere per rimanere in vetta? Va bene. Direi che bisogna continuare a giocare con il cuore, continuare il progetto che ha l’Inter in questo momento. Siamo arrivati a Natale bene e in salute, dobbiamo continuare così. Esposito? Contento per lui. Il vivaio promette bene. Investire su chi ha energia, su chi ha voglia di fare è fondamentale. Spero sia il primo dei tanti che verranno fuori dall’Inter. Portata principale: per me l’Inter in cucina sarebbe il piatto da gustare con più calma e con un buon vino. Andare avanti così è la cosa fondamentale. Definirei l’Inter un menu armonico, da gustare a lungo. Esposito potrebbe essere un ingrediente nuovo, del nostro territorio. Bisogna valorizzarlo e proteggerlo nel migliore dei modi possibili. Anche Esposito lo è”.

(Inter TV)