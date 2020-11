Oldani: “Inter, ho ottimi presentimenti per il futuro. Lukaku è un grande uomo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davide Oldani, chef e grande tifoso dell’Inter, ha analizzato il momento che stanno attraversando i nerazzurri. Nonostante un avvio un po’ incerto, Oldani rimane ottimista: “Credo che l’Inter da qualche anno faccia lo sprint iniziale, ma poi non riusciamo a vincere. Il campionato è lungo, spero che la mia Inter, visto anche il risultato di ieri sera, possa servire per mettere le basi per ingranare con la giusta formazione e con il giusto gioco che Conte vuole, io la grinta la vedo in campo. Ho ottimi presentimenti per il futuro e per il cammino del campionato. Lukaku? È un grande, è prima di tutto un grande uomo, molto intelligente, tanta roba“.

(Sky Sport)