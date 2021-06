Europei, venerdì per Italia-Turchia previsti 14mila spettatori all’Olimpico

Sono 14mila al momento i tifosi attesi per la partita inaugurale degli Europei di calcio tra Italia e Turchia che si disputerà venerdì

Dopo una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza ieri in prefettura, si è svolto oggi un tavolo tecnico in questura, presieduto dal questore Mario Della Cioppa, per mettere a punto le misure di sicurezza. I cancelli apriranno dalle 18. Controlli nella zona attorno alle stadio, al centro e nelle fan zone. Sotto la lente anche l'area di via dei Fori Imperiali dove verrà allestito un maxi schermo.