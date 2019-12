Olivero: “Skriniar non è in un gran momento. Emergenza Inter? C’è un piccolo aspetto positivo”

“Conte non cambia modulo, non avanzerei Skriniar perché non mi sembra in un grande momento. Ma c’è un piccolo aspetto positivo: giocare in casa col Genoa è la cosa meno complicata che possa accadere ad una squadra in emergenza. Il Genoa sta facendo tanta fatica e concede tante occasioni. Terrei Skriniar in difesa perché le azioni offensive del Genoa potrebbero nascere in velocità e lo slovacco, fuori ruolo potrebbe andare in difficoltà, Gagliardini se recupera potrebbe essere una buona soluzione”.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista de La Gazzetta dello Sport G. B. Olivero ha risposto così in merito alla possibilità che Conte cambi modulo con il Genoa per sopperire alle assenze a centrocampo.