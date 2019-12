Olivero: “Inter favorita con il Ludogorets, ma conterà l’approccio mentale. Se Conte…”

Dopo il sorteggio di Europa League che vedrà l’Inter affrontare ai sedicesimi il Ludogorets, G.B. Olivero, giornalista de La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di febbraio: «Nerazzurri favoriti, sicuramente, sotto tutti i punti di vista. La cosa importante sarà l’approccio mentale sull’EL. Tutto dipenderà da quello. Ogni partita rischia di diventare più difficile di quello che è da un punto di vista tecnico se non ci metti testa e approccio giusto. Se Conte riuscirà a far capire alla sua squadra che è una competizione importante e che bisogna onorarla dall’inizio, non ci dovrebbero essere problemi».

Sugli avversari ha aggiunto: «Il Ludogorets ci ha abituati a grande entusiasmo, è una squadra che va all’arrembaggio, scarsa attenzione tattica, ma ha un bel modo offensivo, cerca subito il gol. Ci sarà da controllare la sfuriata iniziale dei bulgari ma poi la partita si può mettere sui binari giusti».

(Fonte: gazzetta.it)