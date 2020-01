Olivero (GdS): “Vidal oggi titolare anche nella Juve. Inter, con Eriksen…”

Gb Olivero, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato del mercato dell’Inter e di Arturo Vidal negli studi di Sky Sport: “Vidal sarebbe titolare nella Juve, figuriamoci nell’Inter. Nel 3-5-2 di Conte sarebbe una mezzala destra, ma potrebbe giocare anche a sinistra. Gli altri cambierebbero intorno a lui. Centrocampo? Direi Vidal e Barella con Sensi centrale, oppure Brozovic centrale. Dipende dalle partite. Conte può creare una squadra con più soluzioni, più qualità e con più cattiveria. Vidal legge le partite“.

Ancora sul cileno: “Vidal? Serve all’Inter, paradossalmente servirebbe alla Juve ma serve anche al Barcellona. Per vincere la Champions, ogni squadra passa una notte brutta: con Vidal è un po’ meno brutta. Nel 3-5-2 vedo molto meglio Vidal di Eriksen. Il danese non è box-to-box come il cileno ed è più offensivo. A quest’Inter, in questo momento, prendo Vidal e penso che lo farebbe anche Conte. Il cileno lo mette così com’è nella sua Inter ed è perfetto mentre con Eriksen deve cambiare qualcosa“.