L’ex ct Olsen: “Eriksen regista? Si adatterebbe senza problemi. Ma deve essere egoista”

Eriksen e del cambio di posizione che sta provando L’ex ct della Nazionale danese Morten Olsen ha parlato a TV3 della situazione die del cambio di posizione che sta provando

“Christian Eriksen ha giocato in ruoli diversi sia all’Ajax che al Tottenham e ai miei tempi come allenatore della nazionale. I centrocampisti esperti devono essere in grado di farlo. I giocatori tecnici vedono bene la partita. Quindi ovviamente Christian Eriksen può ricoprire la posizione di regista. Per quanto riguarda la squadra nazionale danese abbiamo bisogno di Christian più avanti. Non ho dubbi sul fatto che potrebbe adattarsi. Ha solo bisogno di mettere minuti nelle gambe. Deve essere egoista e pensare a se stesso anche se ha un allenatore che ha vinto tanto, deve giocare di più. Deve avere un atteggiamento brutale in questo momento”.