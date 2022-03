Incidente Onana, l’agente: “Ho parlato con lui al telefono, sta bene. Non guidava lui”

André Onana è stato vittima di un incidente stradale in Camerun: l'agente ha tranquillizzato tutti: "Sta bene, è ok"

André Onana è stato vittima di un incidente stradale in Camerun. Il futuro portiere nerazzurro sta bene ma l'auto con la quale viaggiava è andata distrutta. L'agente del giocatore, Albert Botines, ha tranquillizzato tutti: "Ho parlato con André al telefono, non era lui a guidare la macchina ma sta bene. È ok", ha dichiarato al De Telegraaf.