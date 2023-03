Onana, l’amico: “Ama l’Inter e Milano, può diventare una bandiera del club”

Le parole di Jules Youmeni: "Era paziente perché sapeva che quando ne avrebbe avuto l'opportunità, l'avrebbe colta in pieno"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Jules Youmeni, calciatore del CD Calahorra, in Tercera Division in Spagna e grande amico di André Onana, ha parlato così del portiere nerazzurro: "André è uno che rimane sempre positivo. Ovviamente all'inizio della stagione era paziente perché sapeva che quando ne avrebbe avuto l'opportunità, l'avrebbe colta in pieno. Non perde mai la fede, è sempre così".

Prima del match con il Porto, invece, ha detto: "Paura? André non ha mai paura". Per poi dimostrarlo in campo. — "E' così: André non sente la pressione, non ha mai paura. Mi ha sempre detto: "Fratello, i tifosi non giocano: siamo 11 contro 11 in campo". Lui adora quando le cose diventano difficili. Questo è André".

Al di là del rendimento, dai suoi atteggiamenti non è mai sembrato alla sua prima stagione all'Inter. Non trovi? — "Sì, fa sembrare le cose così. Ti assicuro invece che non è stato facile per André: deriva dal fatto che ha una grande personalità e pazienza, fa sembrare tutto più facile. Penso che lo stiano aiutando molto in questo ragazzi come Handanovic e Lukaku, sia dentro al campo che fuori".

Ci racconti il tuo rapporto con lui, ai vostri inizi nella Fondazione Eto'o? — "Ho un rapporto molto forte con André. C'è poco da dire: ai tempi della fondazione Eto'o condividevamo lo stesso letto, andavamo nella stessa scuola e mi trattava anche come se fossi suo fratello".

Pensi che possa diventare una bandiera dell'Inter? — "Certo che può diventarlo, perché ama il club e la città di Milano. Inoltre ha lo spirito combattivo che i tifosi interisti amano".