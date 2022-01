Bordon: “Onana ottimo affare per l’Inter. Lo vedo reattivo e in Olanda…”

L'ex portiere nerazzurro ha commentato l'arrivo del portiere dell'Ajax che ha svolto le visite mediche

«Ci eravamo visti a San Siro per qualche partita. Walter è stato con me l'ultimo anno di Inter e si vedevano già le sue qualità. Con lui ho lasciato l'Inter in buonissime mani. Sono arrivato all'Inter a 15 anni e me ne sono andato che ne avevo 32. Per me è stata la mia famiglia, mi ha fatto crescere, non solo tecnicamente o come giocatore ma anche come uomo. Penso sia importante questo per un giovane. Anche se i tempi sono cambiati, una volta c'erano le bandiere, giocatori che stavano in una società tanti anni, ora il mondo del calcio ti porta a fare certi cambiamenti e non si deve dare conto delle cifre. Questo è il mondo del calcio e chi lo segue deve adattarsi», ha spiegato l'ex estremo difensore interista.