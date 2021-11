Onana ritrova il campo: l’Inter lo aspetta, ma ora cosa farà Handanovic?

Il portiere camerunense vestirà la maglia nerazzurra, mentre il capitano deve ancora decidere il suo futuro

In attesa di indossare la maglia dell'Inter, come appare ormai sempre più probabile, André Onana ha finalmente ritrovato il campo: il portiere camerunense, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax, ha giocato ieri in Nazionale, tornando a disputare una partita ufficiale a 286 giorni dall'ultima volta. L'attenzione, ora, è puntata su Samir Handanovic, anche lui in scadenza. La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sul futuro della porta nerazzurra:

"Magari per il primo anno, l'Onana nerazzurro potrebbe essere accompagnato dall'eterno Samir Handanovic, pronto a rinnovare per un'altra stagione: la convivenza di due portieri titolari servirebbe a rendere più morbido l'atterraggio del camerunese, che ora ad Amsterdam deve gestire seri problemi ambientali. È tornato ad allenarsi dopo nove interminabili mesi in un clima frizzantino: i tifosi dell'Ajax in una lettera pubblica lo hanno chiamato "Giuda" proprio per la sua volontà finora ferma di non rinnovare dopo il lungo stop per doping. Anzi, proprio ieri André ha risentito l'effetto che fa indossare i guanti da lavoro: dopo 286 giorni è tornato in campo da titolare della sua Nazionale vittoriosa in Malawi per 4-0. L'ultimo suo match pre-squalifica risaliva, addirittura, al lontano 31 gennaio: anche ad Alkmaar non aveva preso gol e il suo Ajax aveva vinto 3-0 con l'AZ".