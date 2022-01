Onana: “Bello tornare a giocare, non sono al 100% ma al 150%. Dai miei errori…”

Il prossimo portiere dell'Inter ha parlato della sua esperienza in Coppa D'Africa e di tutta la sua carica

Alla fine il Camerun ha comunque vinto contro il Burkina Faso. Ma un suo errore ha fatto rischiare la sua Nazionale. Andre Onana, che di recente è stato in Italia, a Milano, per sottoporsi alle visite mediche con l'Inter, ha parlato di quanto accaduto e del suo essere tornato in campo dopo un periodo di stop per una questione di doping. «È sicuramente qualcosa di fantastico tornare a giocare - ha detto a ESPN - non sono al 100%, sono al 150%. Tutti sanno cosa è successo ed è stato un anno molto difficile per me, ma ora sono qui, quindi non ho più bisogno di parlare dell'anno passato. Il Camerun ha fatto delle buone cose e sono contento della vittoria, anche se è chiaro che ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare. Devo farlo anche io, ho molto altro da imparare, ma sono molto contento del risultato».