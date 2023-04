Onana torna in Nazionale? In Camerun diventa un caso politico: e il Ministro scrive a Zhang

"La presenza di André Onana in Nazionale diventa un caso politico. Il ministro dello Sport del Camerun, Narcisse Mouelle Kombi, non riuscendo a risolvere il caso in patria, ha chiesto la collaborazione dell’Inter. Il componente dell’esecutivo di Yaoundé ha scritto una lettera al presidente Steven Zhang sperando di sbloccare l’impasse successivo al Mondiale in Qatar: «Onana è un tesserato del vostro prestigioso e iconico club. Vi preghiamo di voler permettere a questo talentuoso portiere di continuare a rappresentare il suo Paese», scrive il ministro che, evidentemente, non sa più come uscire da questa querelle iniziata a novembre a Doha con l’allontanamento di Onana dalla Nazionale per le divergenze con il ct Rigobert Song".