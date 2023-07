Pedullà: “Onana? Una cosa essenziale: 50 mln per uno preso a 0, prendi e porti a casa”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha parlato così della cessione di Andre Onana da parte dell'Inter: "André Onana in uscita dall’Inter. E qui bisogna distinguere gli aspetti tecnici, sereni e motivati, rispetto ai mal di pancia dei leoni da social. Anche qui serve una premessa: sostenere che André sia un portiere straordinario, reduce da una stagione straordinaria e in grado di blindare la difesa anche con la sua personalità, è cosa buona e giusta.

Ma ai leoni da tastiera, che ragionano sempre con i soldi degli altri e che sanno parlare in qualsiasi minuto (prima e dopo i pasti, nel cuore della notte e all’alba ancor prima di fare colazione) dobbiamo specificare una cosa essenziale. Questa: quando ricevi un’offerta da 50 milioni in su per un portiere arrivato a zero appena la scorsa estate, non si possono avere dubbi, perplessità o indugi. Bisogna prendere e portare a casa, a maggior ragione in questo caso visto che parliamo di un club che da svariate sessioni di mercato deve friggere il pesce con l’acqua (un’entrata soltanto dopo un’uscita). Un club che, malgrado tutto, riesce a mantenere una competitività altissima e che riesce a mettere qualche trofeo in bacheca.