Inter, la difesa è il segreto: feeling super tra centrali e portiere. Onana dà sicurezza

"L’Inter ha tenuto la porta imbattuta in Champions in sei partite su nove, subendo gol solo contro il Bayern e al Camp Nou. La difesa ha trovato una sintonia per nulla banale, proprio adesso che di fatto è già cominciato il post Skriniar. Il feeling tra i tre centrali e Onana è emblematico: i giocatori hanno cambiato modo di difendere, di posizionarsi, sanno di poter contare sulle uscite del camerunese.

Darmian-Acerbi-Bastoni è un bel sentire anche in termini di orgoglio italiano, magari pure un piccolo grande consiglio per il c.t. Mancini. E sanno far tutto, specie se come a Lisbona sono supportati in fase di filtro dal centrocampo", analizza La Gazzetta dello Sport.