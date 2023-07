CdS – Onana finanzia un portiere e Lukaku: il piano dell’Inter per avere il sì del Chelsea

Weekend potenzialmente decisivo per il futuro di Andrè Onana , la cui cessione dovrebbe poi avviare il mercato dell'Inter in entrata. Il club nerazzurro chiede 60 mln e lo United si è fermato a 40 ma ci sono margini per trattare e c'è fiducia che il primo assalto ufficiale tocchi i 50 mln.

"Marotta e Ausilio hanno già chiara in testa la priorità, una volta sancito l’addio al camerunense. L’Inter, infatti, tornerà subito alla carica con il Chelsea per Lukaku. Respinta, senza margini di apertura, l’ipotesi di un prestito secco bis, ora l’idea è di aggiungere un riscatto, non necessariamente obbligato, ma condizionato dal raggiungimento di un obiettivo. Potrebbe essere la qualificazione alla Champions 2024/25, che, grazie al nuovo format, metterà a disposizione premi ancora più alti. Oppure la qualificazione agli ottavi per l’edizione 2023/24, che, grazie al ranking Uefa, dovrebbe garantire alla squadra nerazzurra il pass per il nuovo Mondiale per club della Fifa, con un altro sostanzioso gettone a disposizione di tutte le partecipanti", spiega il Corriere dello Sport. L'Inter si augura di non spendere più di 30 mln per il riscatto, bonus compresi.