Endt: “Onana gran colpo, ideale per l’Inter. Talento vero, ecco le sue qualità”

L'ex team manager dell'Ajax descrive pregi e difetti del portiere camerunense, prossimo arrivo in casa nerazzurra

Fabio Alampi

David Endt, ex team manager dell'Ajax, in un'intervista concessa a Tuttosport ha esaltato André Onana, portiere camerunense destinato ad indossare la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione: "È un grande colpo, per me è l'ideale per la squadra di Simone Inzaghi. Sbarazzino, dotato, al passo con i tempi. Sicuramente un affare".

Quali sono le caratteristiche principali di Onana?

"Un talento vero. Dai riflessi innati, un po' avventuroso, nel bene e nel male: è capace di salvataggi incredibili, anche se a volte commette qualche errore che sfocia nella papera. Dal fisico imponente, si fa voler bene da tutti. È un ragazzo sempre allegro e disponibile, uno che sa come si vive lo spogliatoio di una squadra di calcio. Un giocatore che scende in campo sempre senza paura".

Anche a livello di fisico, è strutturato per fare il portiere.

"Esattamente. Io mi sono stupito quando è arrivato qui e ha iniziato a giocare per la seconda squadra dell'Ajax. È 1 metro e 90 centimetri, un atleta sicuramente prestante. In campo dà proprio l'impressione di essere capace di poter coprire tutta la porta, di poter arrivare ovunque. E questo è importante. A vederlo sul verde ci si chiede come gli si possa segnare".

Chi è più forte tra Handanovic e Onana?

"Sono due portieri diversi. Lo sloveno ha l'esperienza dalla sua parte, il camerunense ha maggiore talento. L'attuale capitano dell'Inter è una sicurezza: calmo, non va mai in apprensione, a differenza dell'estremo difensore africano. Ma vedrà che all'Inter migliorerà e sarà importante anche per il gioco della squadra".

Per l'abilità con i piedi?

"Onana è cresciuto nel Barcellona ed è esploso all'Ajax. Si tratta di due squadre che vogliono un portiere-giocatore, uno che sa difendere gli spazi, oltre a guidare la difesa. Qualcuno capace di anticipare il pericolo e sbrogliare così la matassa. Forse con Inzaghi come allenatore cambierà qualcosa: Andrè è un portiere moderno, magari spericolato in certi momenti, ma sarà importante per il gioco del tecnico italiano".

Onana potrà diventare il migliore del mondo?

"Deve ancora compiere 26 anni, può solo che migliorare. E se difendi i pali dell'Inter, devi essere forte. Può diventare un pilastro dei nerazzurri".