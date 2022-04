Tuttosport su Onana: “I tifosi dell’Inter sono un po’ preoccupati anche se…”

Handanovic è il presente ma il futuro sarà Onana. Il portiere dell'Ajax, a giugno, diventerà un nuovo giocatore dell'Inter

"Se Samir è in un limbo contrattuale, Onana si trova in un limbo... calcistico, considerato che ha già firmato con l’Inter ma si è ritrovato nuovamente titolare all’Ajax per l’infortunio che ha messo Stekelenburg fuori causa per tutta la stagione. Problema è che i tifosi non gli perdonano più nulla e la mezza papera sul tiro, non certo irresistibile, di Jørgen Strand Larsen nella gara comunque vinta 3-1 dai lancieri, ha nuovamente scatenato gli odiatori social nei confronti del camerunese che pure in Nazionale ha unito grandi parate con topiche memorabili. Questo continuo vivere sulle montagne russe di Onana, a dire il vero, un po’ preoccupa pure quelli dell’Inter di tifosi, però non va dimenticato come il portiere sia stato a lungo fermo per una controversa squalifica per doping, il tutto al netto - come insegna la parabola di Maignan - del fatto che i nostri allenatori dei portieri sono specialisti nel potenziare il rendimento dei numeri uno che arrivano dall’estero".