Gds – Onana via, mediazione di Eto’o non è stata possibile: ecco perché

Sta facendo molto rumore la decisione del ct del Camerun di escludere André Onana dal gruppo mondiale: il portiere dell'Inter tornerà infatti a casa dopo aver animatamente discusso con Song. Spiega inoltre La Gazzetta dello Sport: "In mezzo alla contesa, Samuel Eto’o, nel doppio ruolo scomodo di presidente federale e grande sponsor e amico del portiere interista: neanche la sua mediazione è stata possibile, troppo rischioso delegittimare l’allenatore e poca la voglia del giocatore di continuare una battaglia in un clima poco sereno. E poco utile fare sedere André in panchina per il resto del Mondiale: tutte le parti in commedia hanno convenuto che una decisione di quel tipo sarebbe stata perfino più rumorosa".