Onana: “Un grande onore far parte dello United, sono emozionato. Ho amici che…”

Dopo una lunga trattativa, Inter e Manchester United hanno trovato l'accordo per il passaggio al club inglese di André Onana . Il portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Tv ufficiale dei Red Devils: "Sono molto emozionato. È un grande onore e un privilegio far parte di questo grande club. Sono molto felice. Conosco molto il Manchester United. È uno dei club più grandi del mondo".

"Ho amici che hanno giocato qui. Ho avuto l'opportunità di lavorare con Edwin van der Sar. Conosco molto di questo grande club. Per il mio paese, è una cosa enorme. Ho il sostegno dei miei fratelli in Camerun. Sono tutti orgogliosi di me. Da dove vengo, avere qualcuno che gioca per il Manchester United è fantastico perché è un club enorme".