Fiducia a Onana, torna a Barcellona. Ha scelto l’Inter anche grazie a…Sanchez

Il portiere dell'Inter Onana dovrebbe essere ancora titolare contro il club con il quale ha iniziato la sua carriera, il Barcellona, anche se non ha mai esordito in prima squadra

"L’Inter che si abbassa, vista strategicamente col Sassuolo e ancor di più col Barça, diventerà probabilmente una necessità al Camp Nou: la pressione catalana è un temporale annunciato. E anche per quello sarà ancora più importante che il nuovo titolare della porta tocchi i livelli top a volte raggiunti in carriera. Lui, André Onana, vecchio ragazzino della Masia, torna nello spogliatoio del Barcellona a quasi 14 anni dalla prima volta", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’anno scorso, per caso, si trovò a cena in un tavolo di un locale di Barcellona e si accorse che accanto mangiava Alexis Sanchez, anche lui vecchio compagno blaugrana. L’Inter si avvicinava nella vita di André, la trattativa procedeva spedita, ma quei consigli cileni sono stati decisivi per la decisione definitiva", racconta il quotidiano.