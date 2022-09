CdS – Onana titolare col Bayern: “Scelta tecnica”. Dzeko sicuro, possibile cambio dietro

Il tecnico dell'Inter Inzaghi riflette sulla possibilità di cambiare il titolare in porta per la gara di questa sera con il Bayern

Non ha ancora sciolto tutti i dubbi per la sfida di questa sera col Bayern Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter cambierà qualcosa, forse anche a partire dal portiere.

"Il modo in cui ha perso il derby ha spinto Simone Inzaghi a vivere una vigilia piena di dubbi e riflessioni. Non in attacco, dove Dzeko affiancherà Martinez, ma negli altri reparti. E pure in porta visto che stasera, o magari contro il Torino, potrebbe scattare l'ora di Onana. Ieri il tecnico non ha dato certezze sull'utilizzo di capitan Handanovic, fin qui sempre titolare. Domenica lo sloveno lamentava un lieve acciacco, ma ieri ha lavorato regolarmente. La scelta del camerunese, carico al massimo, sarebbe dunque di natura tecnica. Altri ballottaggi: la faccia scura con cui Barella ha abbandonato Appiano lascia intendere che inizierà dalla panchina, con Mkhitaryan al suo posto. Possibili novità anche in difesa, con D'Ambrosio entro al posto di De Vrij (e Skriniar centrale), e sulle fasce (fuori Dumfries e dentro Gosens)", spiega il Corriere dello Sport.