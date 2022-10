Onana sfida il Camp Nou. Conferma per il portiere, Inzaghi lo testa contro il Barça

"Quella di mercoledì al Camp Nou per André Onana sarà la trentesima partita da titolare in Champions e sarà una di quelle più cariche di significati. Non solo perché sarà la quarta di fila con l’Inter in Europa e quindi il rampante 26enne ha ormai staccato Samir Handanovic (fermo a 26 presenze). Non solo perché sarà la terza consecutiva da titolare, dopo il debutto in campionato a Reggio Emilia e quindi sarà il punto più alto del suo primo vero mini-ciclo da titolare nerazzurro. Ma anche perché per lui rappresenta un ritorno nella sua prima casa europea, dove arrivò ad appena 13 anni, oltre che l’esame più duro dopo le due sfide a San Siro contro Bayern e appunto i blaugrana", racconta il Corriere della Sera.