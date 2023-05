Euroderby, sfida a Maignan: Onana, crescita continua. Ha retto l’Inter quando traballava

"Ci siamo. Per la prima volta Maignan e Onana si misurano uno contro l’altro nel derby. Sarà vero che il francese è più forte e più decisivo? Il camerunese in semifinale di Champions ci ha già giocato con l’Ajax. Non ha paura di queste notti, lo ha dimostrato subito a settembre, quando fu buttato nella mischia contro il Bayern e poi ha sempre fatto il titolare in Europa, prima del passaggio di consegne decisivo".