Onana-Song, la ricostruzione dell’accaduto. Eto’o? Secondo i maligni…

È stato un fulmine a ciel sereno la decisione del c.t. del Camerun, Rigobert Song, di escludere André Onana dalla sfida contro la Serbia. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, le incomprensioni tra il c.t. e il portiere dell'Inter partono da lontano. "E’ stato l’allenamento di sabato a provocare la rottura. Il commissario tecnico ha rimproverato Onana di utilizzare con eccessiva disinvoltura il gioco con i piedi, dopo i 26 tocchi fuori dall’area registrati contro la Svizzera: «Non sei mica più all’Ajax, se continui così faccio giocare Devis». Cioè, Epassy. Onana, infastidito, avrebbe risposto a tono. Domenica poi, Song ha comunicato la formazione alla squadra, con l’interista fuori. E Onana ha reagito annunciando che non sarebbe andato in panchina", la ricostruzione fatta dal quotidiano.

"Il caso ha richiamato l’attenzione su una squadra già tormentata da polemiche latenti. Molti giocatori, ancora prima del Mondiale, non avevano gradito l’esonero dell’allenatore portoghese Toni Conceiçao. Il presidente federale, che è Samuel Eto’o, ha preferito puntare su Song perché, secondo i maligni, gli lasciava più margine per intervenire nelle scelte tecniche e non batteva ciglio davanti al suo vezzo frequente di allenarsi con i giocatori. In particolare, secondo quanto raccontano i media camerunesi, uno dei motivi di frizione tra Song e Onana sarebbe nato a proposito dell’ex torinista N’Koulou. Il portiere ne aveva “sconsigliato” l’utilizzo. Una discussione tira l’altra. L’epilogo è stato quasi inevitabile, con tanto di comunicato di sospensione della federazione camerunese. Eto’o non è intervenuto: Song è il suo allenatore, la moglie di N'Koulou è una sua cugina ma Onana è il suo pupillo, perché è cresciuto nella sua accademia. Incroci pazzeschi".