Onofri: “Conte imprescindibile: l’Inter è organizzata. Risultati? Serve…”

Le parole dell'ex calciatore e allenatore Onofri sull'Inter di Antonio Conte sul presente e il prossimo step di crescita

Claudio Onofri, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del futuro dell'Inter: "L'allenatore è imprescindibile nel dettare dei canoni di gioco. Non mi sembra che sia una squadra disorganizzata. Ho visto col Napoli, dove ha patito a tratti la forza degli avversari ma che ormai sa reggere l'urto con un gioco ben preciso".