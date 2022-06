Onofri: “Dybala straordinario, lo prenderei a occhi chiusi. Inter? Ogni club…”

Mister Claudio Onofri è intervenuto in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi caldi del calciomercato. Tra i protagonisti ci sono anche l'Inter e l'amministratore delegato Beppe Marotta. I nerazzurri tengono viva la pista Paulo Dybala, che lascerà a parametro zero la Juventus.

"Dybala per me è un grande interprete del calcio. E' chiaro che ogni società deve fare i propri conti questo ritarda l'acquisizione di un giocatore che per me rimane straordinario. Io uno come lui lo prenderei ad occhi chiusi".