Onofri: “Inter-Napoli molto importante subito dopo il Mondiale. Servirà per…”

Claudio Onofri, allenatore e commentatore, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte. Questo il suo pensiero a proposito della squadra di Luciano Spalletti che guida la classifica di Serie A: "Il Napoli deve mantenere lo stesso atteggiamento con tutta la rosa che sa di partecipare anche se con un minutaggio non straordinario per dare una mano ad una squadra che è praticamente una delle migliori d'Europa. Anche il match che aprirà la ripresa dopo i Mondiali, con l'Inter, sarà una partita non dico decisiva ma molto importante. Un'eventuale vittoria significherà mettere dietro una delle indicate per cercare di tornare a vincere lo scudetto ma soprattutto mantenere il trend positivo".