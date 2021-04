Onofri: “Juve in crisi? L’allenatore è determinante. Lo dimostra Conte: lui riesce…”

Ai microfoni di TMW Radio, Claudio Onofri ha sottolineato la differenza in questa stagione tra Juventus e Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Claudio Onofri ha sottolineato la differenza in questa stagione tra Juventus e Inter che, secondo l'ex calciatore, è in buona parte dovuta alla grande capacità di Antonio Conte di valorizzare la rosa a sua disposizione. Ecco le sue parole:

"Davvero rischia la Juve di non andare in Champions? L'allenatore è determinante, lo dimostra Conte. Con lui si valorizza il prodotto della rosa. Succede anche all'Atalanta, con giocatori valorizzati dal modo di giocare di Gasperini. Le partite sono ancora tante, ci può stare di tutto. Mai come quest'anno ci sono parecchie pretendenti. Abbiamo visto un campionato divertente, con tanti colpi di scena".