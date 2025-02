Intervenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, Claudio Onofri ha commentato il mercato del Napoli e ha parlato della lotta scudetto. "Il mercato di gennaio è sempre complicato perché o si prendono scommesse o si spendono tanti soldi per prendere i talenti. Credo che il Napoli abbia bisogno di poco, nonostante l'addio di Kvaratskhelia, per mantenere questo status e credo che ci riuscirà, vedendo anche i numeri. Fossi un tifoso azzurro sarei molto soddisfatto perché Conte sa tirare il massimo dai propri calciatori e perché credo che gli innesti siano stati giusti per aumentare il livello della rosa".